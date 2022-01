1









"Sto m...a di Bonucci. Vieni a casa mia a fare il bullo. Sfigato gobbo di m...a". Inizia così l'invettiva di Fabrizio Corona contro Leonardo Bonucci. E, sui suoi social, prosegue: "Quella di ieri di sto fenomeno è una vera e propria aggressione. Codice penale, non si tratta di giustizia sportiva... Ora voglio vedere come va a finire, se avessi fatto io una cosa de genere oggi avrei festeggiato a San Vittore. Se nessuno lo fa, mi costituisco parte civile e lo denuncio. Questo personaggio merita di stare in Serie A? Io lo manderei ai campetti dell'oratorio con il prete che gli dà dei gran calci nel culo e 300 euro di stipendio".