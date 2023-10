Fabrizioora tira in ballo anche Massimiliano Allegri. Attraverso un messaggio apparso sui suoi canali Telegram, l'ex fotoreporter, ora al centro delle notizie relative al calcioscommesse, ha pubblicato un video in cui un uomo gli riferisce di una forte puntata dell'allenatore bianconera al casino di Montecarlo. Naturalmente: ciò non costituisce affatto reato. Allegri è libero di giocare su tutto fuorché sul calcio, esattamente al pari dei calciatori.Nel video si fa riferimento anche a una "bolletta", ossia la schedina, e a un'attenzione particolare per la Serie B. Nessuna prova, solo un racconto e di un testimone che non conosce l'allenatore.