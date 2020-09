Pluripregiudicato, dentro e fuori dal carcere e ovviamente interista. Auspica custodie cautelari (a chi non si sa) perché le regole sono importanti. E niente, l'Italia in un tweet. #Suarez #Juve #Juventus pic.twitter.com/jHnXKqqfjd —

Fabrizio Corona torna a far discutere. Questa volta per il suo commento al caso Suarez. "Una delle cose più vergognose che sia successo nell'ultimo periodo - dice in una delle sue stories Instagram -. Lo dico da cittadino italiano, non perché sono tifoso dell'Inter". E poi va avanti, minacciando anche lo sciopero della fame: "​Mi aspetto qualcosa di eclatante, perché è giusto punire tutti quanti quando sbagliano". Inutile dire che i tifosi della Juve hanno subito preso di mira lo stesso Corona, ricordando i suoi precedenti...