"Adesso basta!". I tifosi della Juventus non vogliono ulteriori illazioni, accuse, manifestazioni d'odio. Dopo il caso Fagioli, le continue dichiarazioni distanno dando oltremodo fastidio ai supporters. Il motivo? Per tanti, a parlare per Corona è anche la sua fede interista. Non è un caso che tra i tanti giocatori citati non ci sia neanche un nerazzurri. E così, attraverso i social, c'è chi ha deciso di alzare la voce. Del resto, non si sta parlando d'altro, né lo si farà nei prossimi giorni.Un solo, grande invito alla società: difendersi. Perché ancora una volta la Juventus è stata infangata.