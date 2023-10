Fabrizio, a RadioRadio, ha parlato così della situazione in casa Juve: "Alla Juventus erano a conoscenza della vicenda legata a Fagioli e non lo hanno comunicato alla Procura di Torino. I ragazzi coinvolti hanno una malattia grave: la ludopatia. Non lo fanno per soldi, bensì per adrenalina, per malattia. I legali di Zalewski minacciano di querelarmi? Ho messaggi da parte della madre della sua fidanzata in cui mi prega di non fare il suo nome. In questa vicenda sono coinvolti anche calciatori di Serie B e C".