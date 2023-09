Fabrizioè stato uno degli ospiti nella prima puntata della nuova edizione di "", il programma condotto dalla giornalista Francesca Fagnani su Rai Due. Il re dei paparazzi ha ricordato alcuni episodi con degli ex calciatori di Serie A: "La mia agenzia fatturava 5 milioni di euro al mese,Dal 1998 al 2007 abbiamo prodotto 85mila servizi, di questi soltanto 8 sono stati ritirati e non sono stati pubblicati. Le foto ritirate da Gilardino, che mi pagò 8mila euro, valevano 40mila euro. Quelle di, che mi sono costate 5 anni di carcere, valevano 70mila euro e lui mi diede 20mila euro.Ad esempio Trezeguet mi ha telefonato, dicendomi che Giannichedda gli aveva dato il mio numero e chiedendomi di vedere le sue foto che avevo. Solo due volte ho chiamato io perché erano degli amici, come Coco. Quando uscivo di prigione facevo delle cose da non fare: se hai un rientro alle 3, non ti puoi far trovare in discoteca alle 8 con Nainggolan... Magari con Ibrahimovic sì".