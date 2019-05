Eugenio Corini, allenatore del Brescia, ha parlato a Radio Deejay di Sandro Tonali, centrocampista che piace a tante big di Serie A tra cui la Juventus. "Sono fiducioso", spiega il tecnico biancazzurro: "Il presidente Cellino ha dimostrato anche quando era alla guida del Cagliari di poter trattenere giocatori importanti, come ad esempio Nainggolan. Ha grandi potenzialità, è l'anima della squadra. Le sue qualità saprà dimostrarle anche in Under 21. Spero resti con noi per aiutarci nella lotta salvezza, qui avrebbe la continuità per continuare a crescere".