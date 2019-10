Passato alla storia come uno dei protagonisti della clamorosa promozione del Chievo in Serie A, nella storica annata 2000-2001, Eugenio Corini può vantare poco meno di 50 presenze con la maglia bianconera. 47 per la precisione, condite da due gol e dalla gioia dell’esordio nel massimo campionato. Comprato dal Brescia per 5 miliardi di lire, il centrocampista gioca ben 25 match nella Serie A 1990-1991 - segnando il primo gol ufficiale proprio il 3 ottobre del 1990, esattamente 29 anni fa -, sotto la sfortunata gestione di Luigi Maifredi. La Juventus terminerà quel campionato in settima posizione, ma il ventenne si rivelerà una delle sorprese più gradite.



GENIO - Confermato in squadra anche nella stagione successiva, quella del ritorno in panchina di Trapattoni, Corini non assaporerà mai la gioia di un trionfo con la Juventus. La squadra infatti finirà seconda dietro al Milan nel 1992, arrivando anche a un passo dalla conquista della Coppa Italia (brutta sconfitta in finale contro il Parma). L’anno successivo sarà ceduto alla Sampdoria, proseguendo una carriera che lo consacrerà a Verona come “il Genio”: ottima visione di gioco e colpi di classe al servizio dei compagni. Chissà, se fosse arrivato alla Juve in un altro periodo storico…