di NB, inviato a Reggio Emilia

Ci siamo. E' il giorno della finale e Reggio Emilia è pronta a ospitare l'epilogo di una Coppa Italia senza esclusione di colpi. Al Mapei Stadium sono tornati anche i tifosi, che nel pomeriggio hanno vissuto l'attesa all'esterno del ritiro delle due squadre. In particolare, fronte Juve, un centinaio di supporters hanno iniziato a caricare il gruppo e in particolare con cori dedicati ai protagonisti. Su tutti, Gigi Buffon.



