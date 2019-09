Gazzetta durissima con quei ragazzi che per una volta potrebbero pure cambiare tema per fare un bel salto di qualità pic.twitter.com/P8HmAooIft — Massimo Zampini (@massimozampini) September 9, 2019

Si sono infiammate le polemiche sul web per il passaggio didascalico con cui La Gazzetta dello Sport ha provato a stemperare il clima creato dai tifosi della Fiorentina con i cori sull'Heysel, durante la festa della curva Fiesole.ha scritto la Rosea, la cui ironia però, specialmente per i tema trattato, non è stata apprezzata. In tanti fan, infatti, si sono scontrati su Twitter, criticando la mancanza di delicatezza di uno dei principali quotidiani, sportivi e non, della Penisola.