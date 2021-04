5









L'attesa è tantissima, anche perché è altissima la posta in palio. Da Firenze, come sempre, si attende la Juventus in maniera diversa. Più accesa, più passionale, sempre con il timore che possa accadere qualcosa oltre il sano sfottò. La città intanto si sta preparando: ha già emanato le solite comunicazioni su come cambierà la circolazione attorno al Franchi. E all'arrivo dei bianconeri nella sede del ritiro, qualche fischio e qualche coro non è mancato.



LA GIORNATA - Ma è stata una giornata comunque particolare. Che si è aperta con uno striscione all'esterno dello stadio Franchi dedicato alla Superlega. "Super League o Trofeo Moretti, siete sempre i soliti reietti". Un altro striscione invece recitava: "Andrea, smetti di ospitare tuo cugino". E il riferimento è a Lapo Elkann e alle voci passate sugli abusi di droga. Insomma, clima caldo. Come dimostrato anche dagli ultras viola presenti al centro sportivo Davide Astori: "Un nemico da abbattere, una salvezza da raggiungere. Lottate come leoni o levatevi dai cogl...", recitava stavolta l'ennesimo striscione. Cento tifosi, assembrati e privi di mascherina, fermati da nessuno.