. Dopo le dure parole di Kalidou Koulibaly sui social, in riferimento agli insulti razzisti ricevuti nel post gara della sfida vinta al Franchi contro la Fiorentina ("Scimmia di merda". Mi hanno chiamato così. Questi soggetti non c’entrano con lo sport. Vanno identificati e tenuti fuori dagli stadi: per sempre") il club azzurro è pronto a lanciare un segnale forte. Secondo quanto scrive oggi Repubblica ​dovesse capitare a partita in corso un altro episodio del genere, la squadra non esclude di fermarsi in blocco, non giocare e uscire dal campo. ​Un messaggio per un mondo che al razzismo pensa a giorni alterni, e che quando l’Europa s’inginocchiava a Wembley ha preferito girarsi dall’altra parte.