Nella giornata di ieri è stato identificato dalla Digos grazie all'alta tecnologia presente all'interno dell'Allianz ed è stato punito per quell'orribile video circolato sui social e che era collocato temporalmente durante il riscaldamento. Il "tifoso" in questione era iscritto allo Juventus Club Gaetano Scirea di Castagnaro (Verona), da cui è stato espulso e ora non potrà più entrare allo Stadium. Dopo le parole del presidente del club ( QUI ), sono arrivate anche quelle del protagonista,sindacalista di Polesella, che chiede scusa a Maignan e a tutti per il suo comportamento:ha detto a La Voce di Rovigo.