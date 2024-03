cori per Vlahovic da parte dei tifosi del Partizan durante il match di Eurolega tra Olimpia Milano e Partizan pic.twitter.com/v1hwFvqwm2 — miке (@chiccochiesa) March 9, 2024

Dusansi è distinto come protagonista, anche se non sul terreno di gioco. L'attaccante serbo ha fatto una comparsa ieri a Milano per assistere alla partita di Eurolega tra Armani Milano e Partizan Belgrado. Lì, i tifosi ospiti gli hanno riservato un coro speciale, a cui Vlahovic ha risposto con un gesto di gratitudine, alzandosi e applaudendo. Il suo intervento non è passato inosservato, dimostrando la sua popolarità e il legame con i suoi tifosi, anche al di fuori dell'ambiente calcistico. Un momento che ha reso ancora più evidente il suo status di idolo per i fan.