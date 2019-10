Amore e odio. E' il mix della serata di Antonio Conte, osannato dai tifosi dell'Inter e criticato da quelli della Juventus per la sua scelta di sedersi su una panchina rivale. La San Siro nerazzurra si è unita in un un'unico urlo per caricare l'allenatore quando è stato annunciato il suo nome dallo speaker al momento delle formazioni. Solo tanti fischi invece dal settore ospite, dove i tifosi bianconeri hanno continuato a fischiare il loro ex allenatore ogni volta che Antonio Conte si rendeva protagonista nel primo tempo.



