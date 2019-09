L'episodio è ormai noto, visto che da due giorni ha fatto il giro del web. I cori dei tifosi viola alla festa della curva Fiesole contro la Juventus sono consuetudine, ma ancora una volta è stato superato il limite, alludendo alla strage dell'85 all'Heysel. Una caduta di stile che la società ha condannato con un comunicato, sostenendo come la nuova proprietà si sia posta subito contro qualsiasi tipo di discriminazione nei cori. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, alla festa era presente il braccio destro di Commisso, Joe Barone, che però - secondo la società - non avrebbe sentito il coro dei tifosi.