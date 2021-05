2







di NB, inviato al Mapei Stadium

Qualche coro di troppo di cui non si sentiva proprio la mancanza. Che speriamo di non dover registrare più. Fuori dallo stadio, pur essendoci poche migliaia di spettatori previste al Mapei Stadium, si è rivelato necessaria l'attivazione delle forze dell'ordine così da consentire ad alcuni tifosi dell'Atalanta di raggiungere il proprio settore perché accerchiati da ultras bianconeri. Con fumogeni e razzi hanno provato a interrompere il loro percorso.



ANCHE PRIMA DEL MATCH - Anche prima della gara, da segnalare assembramenti a dir poco vergognosi. 500 tifosi alla vigilia sotto l'hotel dell'Atalanta, un centinaio questo pomeriggio a recar visita alla Juve. Non si dovrebbe fare, non si doveva fare. E pure sugli spalti, specialmente nel settore bergamasco, non sembra che sia stato rispettato il distanziamento previsto.