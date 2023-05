Il ministro Matteosi è schierato in difesa di Dusan Vlahovic dopo i cori ricevuti ieri nella gara tra Atalanta e Juventus. Queste le sue parole riportate da SportFace:"Ci sono tutti gli elementi per individuare, isolare e impedire a certe persone di frequentare i campi da calcio, ma il dramma educativo – e lo dico da papà che ha seguito il figlio nei tornei degli oratori e amatoriali – spesso e volentieri è il cretinismo di qualche adulto. Vedo scene su campi di parrocchia, che sono al di là del bene e del male di ogni intelligenza. Allo stadio certa gente non deve entrare".