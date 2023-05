Cori contro Stankovic a Roma, contro Lukaku a Torino, contro Vlahovic a Milano e Bergamo. Non sono insulti qualsiasi, è razzismo ed è ora di darci un taglio.

Io poi non sopporto di vedere la mia città sui giornali per figuracce come quella di ieri. Bergamo è altro e merita altro — Giorgio Gori (@giorgio_gori) May 8, 2023

Ieri a Bergamo nella gara traDusanè stato protagonista di cori razzisti nei suoi confronti. Giorgio Gori, sindaco della città lombarda ha rotto il silenzio tramite il proprio account Twitter. Queste le sue parole:"Cori contro Stankovic a Roma, contro Lukaku a Torino, contro Vlahovic a Milano e Bergamo. Non sono insulti qualsiasi, e’ razzismo ed e’ ora di darci un taglio. Io poi non sopporto di vedere la mia citta’ sui giornali per figuracce come quella di ieri. Bergamo e’ altro e merita altro".