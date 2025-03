Coreografia volgare contro la Juventus: i precedenti furono sanzionati?

Getty Images

Coreografia offensiva contro la Juventus: i precedenti

In casa si attendono provvedimenti per quanto riguarda laesposta dalla Curva Fiesole, cuore caldo del tifo della, in occasione del match di domenica allo stadio Franchi, ritenuta offensiva e dunque finita al centro di una richiesta di chiarimenti alla FIGC e alla Lega Calcio, oltre che alla Questura cittadina per provare a individuare i responsabili.La coreografia, censurata dai broadcaster televisivi ma diventata ben presto virale sui social tramite gli scatti dei presenti, conteneva un'espressione volgare ("Juventus m***a"), che tra l'altro era apparsa già in passato in situazioni simili. Un esempio, come ricorda TMW, risale al 29 aprile 2001, in occasione di un derby della Capitale allo Stadio Olimpico: in quel caso furono i tifosi dellaa prendersela con i rivali della Roma, componendo la scritta con una serie di cartoncini. Più recentemente è accaduto anche a Milano: quando a San Siro si spensero le luci durante l'annuncio delle formazioni, i sostenitori delin Curva Sud formarono un più che evidente "Inter m***a" con le luci dei propri cellulari, in una sorta di coreografia post-moderna.

Niente sanzioni

Che, comunque, non portò a nessuna sanzione da parte del, esattamente come nel precedente di inizio Duemila a Roma. Si attende ora di capire cosa succederà in questo caso che riguarda Juventus e Fiorentina, da tempo "divise" da una forte rivalità. In Lega Calcio, intanto, è già stata manifestata solidarietà al club bianconero, e allo stesso tempo regna un certo imbarazzo per un episodio che sicuramente danneggia l'immagine del progetto calcistico italiano, come riportato quest'oggi da Tuttosport.