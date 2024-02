La Gazzetta dello Sport spiega il significato dellache ieri sera ha contribuito a scaldare l'attesa diin uno stadio di San Siro sold out. In un omaggio all'arte e al mito, laha scelto per l'occasione l'immagine di, mostro con la testa di serpenti che rendeva di pietra chiunque con il solo sguardo, famosa anche per il dipinto di Caravaggio conservato agli Uffizi. Sotto, lo striscione: "A guardia della città, incrociarla è come una luce il cui bagliore accecante è quello della notte".Il clima, tra l'altro, era decisamente caldo anche al di fuori del Meazza, dove tra il lancio di bombe carta e disordini vari si sono registrati anche alcuni arresti ( LEGGI QUI ).