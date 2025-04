Coreografia Fiorentina-Juventus, la Corte accoglie il ricorso: multa ridotta

Getty Images

Coreografia Fiorentina-Juventus: multa ridotta

Arriva una nuova decisione per quanto riguarda la coreografia dei tifosi della Fiorentina contro la Juventus nel match disputato a marzo. Nella curva viola era apparsa la scritta "Juve m****", una coreografia che ha suscitato polemiche e che ha portato ad una multa per la Fiorentina di 50mila euro.La Fiorentina dopo la decisione aveva impugnato la decisione che prevedeva una multa di 50.000 euro, contestando la severità della penalità. Dopo aver esaminato la situazione, la corte ha deciso di ridurre l'importo della multa, abbassandola a 25.000 euro.

In ogni caso rimane la diffida per la Fiorentinaa. L’impianto di casa della Fiorentina resta sotto osservazione e dovrà evitare il ripetersi di comportamenti simili in futuro per evitare una squalifica maggiore.