Riparte il calcio. Lo fa in Corea del Sud. Nella giornata di ieri, nel paese asiatico hanno registrato solo nove contagi, di cui cinque provenienti dall'estero. In Corea, a questo punto, hanno pensato che lo sport potesse tornare alla normalità. La Lega locale ha dato il permesso ai club di disputare alcune amichevoli, ovviamente a porte chiuse. I match saranno limitati anche ai media: soltanto tre giornalisti presenti nelle tribune per i giornalisti. La stagione sarebbe dovuta ripartire lo scorso 29 febbraio, ma chiaramente è stato bloccato tutto a causa della pandemia. Il 5 maggio riprenderà anche il baseball, lo sport nazionale.