Your browser does not support iframes.

“Core grato e core n’grato’: Tuttosport apre in prima pagina con il duello scudetto tra Sarri e Conte, che se la vedranno con Napoli e Cagliari. ‘Sarri torna al San Paolo: se mi fischiano è per amore”.



‘Potrei smettere’, questa l’apertura del Corriere dello Sport, con le parole di Sarri che parla dell’avventura alla Juve come l’ultima, forse, nella sua carriera.



Nella gallery de ilbianconero.com tutte le prime pagine dei giornali in edicola!