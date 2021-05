A Libero, Ivan Cordoba ha parlato della Juventus e dello scudetto Inter: "Non pensavo che la Juve facesse così fatica, quest’anno è davvero in difficoltà. Però più che Pirlo è mancata la società: qualcosa si è rotto all’interno del club. I risultati sono stati la conseguenza. Pirlo ha dato tutto ma è stato abbandonato dalla dirigenza, che ha avuto tanti problemi esterni come mai in passato".