Cosa volevate da Tudor? Non può tirare fuori il carattere dove non c'è mai stato

Redazione Calciomercato

Ci sono illusioni che durano un attimo e altre che si spingono appena oltre il primo tramonto. Quella di Igorallasembrava, per un breve momento, appartenere alla seconda categoria: due vittorie per cominciare, un pareggioche sapeva di rinascita, parole taglienti e promesse di un calcio cattivo, verticale, affamato. Poi, il silenzio di Parma. O meglio: il rumore sordo di una squadra che ha smesso di rispondere.Dopo trenta giorni, la sensazione è chiara: il primo vero fallimento dell’eraè già arrivato. E non è solo nel punteggio, nelle prestazioni opache, nei volti spenti dei giocatori. È nel tono disilluso con cui lui stesso, nel post partita, parla di mancanza di cattiveria. Come se fosse una constatazione, un fatto con cui fare i conti più che un nemico da combattere. Ma se laquesta cattiveria non l’ha mai avuta per tutta la stagione, è lecito chiedersi: può davvero arrivare ora, per imposizione esterna? Può un allenatore trasmettere carattere a giocatori che sembrano spesso sprovvisti di personalità?

Tudor ci ha provato, certo. Con il suo carisma ruvido, con l’idea di un calcio fatto di duelli, di ribaltamenti, di verticalità primitiva. E, all’inizio, ha anche ingannato lo sguardo. La squadra sembrava diversa, più scattante, più “viva”. Ma era solo la scarica iniziale, quella che ogni cambio in panchina porta con sé come un riflesso condizionato. Poi la realtà ha ripreso il suo posto.Non è questione solo tecnica. È unCon Allegri si era fatta pragmatica, quasi passiva. Con Thiago Motta ha cercato un'utopia che pareva incastrata in un algoritmo. Con Tudor doveva ritrovare la furia, ma ha finito per oscillare tra due identità che si escludono. E così è rimasta nel mezzo, in quella terra di nessuno dove la mediocrità prende respiro.L’aura di miracolo che accompagnava le prime settimane disi è dissolta come nebbia al primo sole. E anche le analogie (azzardate) con Antonio Conte sono crollate sotto il peso della realtà. Perché Conte le squadre le modella con il fuoco, le tiene per il collo e le trascina oltre il proprio limite. Igor, per ora, è sembrato più un tecnico che cerca risposte in uno spogliatoio che ha smesso di farle nascere.Forse non è nemmeno colpa sua. Forse nessuno, oggi, riuscirebbe a trarre sangue da questa pietra. Ma il tempo delle attenuanti, anche per lui, si è già consumato. Il campionato corre, la stagione scivola, la Champions è un orizzonte che sbiadisce.