Ascoltate Tudor nel post partita: spiega perché la qualificazione in Champions sarà un'impresa

Redazione Calciomercato

"Mi è piaciuto il primo tempo e mi è piaciuto il secondo". Non c'è tanto da aggiungere, non molto. Nello sguardo, molto fiero, di Igor Tudor c'è il senso di questa squadra, di questa partita, di questo momento. La verità è che sarà un'impresa, per la Juventus, andare in Champions. E potrà pure sembrare esagerato se si guarda allo scorso mercato, a quanto fatto a gennaio con i nuovi innesti, al fatto che pur perdendo Vlahovic tu ti possa permettere di schierare Kolo Muani, e senza Koopmeiners hai Nico Gonzalez a incidere.

C'è un'altra risposta ad avere un peso specifico determinante, per questa Juventus, e l'ha data nuovamente Igor Tudor e l'ha data ancora in conferenza stampa. "Si poteva giocare per forza così, il secondo tempo?", la domanda, pertinentissima. La risposta, quasi illuminante: "Sì, si poteva giocare soltanto così, altrimenti chissà cosa accadeva".E' il primo, il tecnico croato, a dire: a prescindere dal fatto che si vesta in bianco e nero, e che tutto indichi Juve tra stadio e vessilli, tra stemmi e motti, che la vittoria sia tutta ancora da guadagnare.Non ci sono partite facili. E può risuonare come una banalità, invece è tutto ciò che serve per capire i bianconeri. Negli alti e nei bassi, nelle dinamiche interne e nelle richieste esterne. Non ci sono partite facili perché molto spesso, a complicarsele, è proprio la stessa Juventus.nel caso di Parma, dove un buon approccio è rimasto tale, lasciandosi travolgere da tutto il resto, comprese le sensazioni, che si fanno paura, che si fanno ansia.Riprendendo i passi dell'ammissione di Tudor, però, si può risalire pure alla frase cardine di tutto: nella bagarre per la Champions no, la Juventus non parte favorita. Non lo fa in quanto Juventus, e perciò sempre temuta e temibile. Non lo fa per la rosa oggettivamente superiore a quella del Bologna e della Lazio, e pure della Roma., sempre alta, più alta delle aspettative.Il fatto che la Juve sia lì ancora, a giocarsela, è più caso che merito. E vale quanto fatto da Yildiz: sA ogni crollo è seguito per questo motivo il rialzarsi. A ogni rialzarsi è seguito, per difetti di campo e di carattere, un crollo. Un circolo vizioso che mette tutti in pericolo, e in difficoltà. Tutti tranne uno.. Tra le righe, l'ha detto: i "giovanotti", così come li aveva definiti all'inizio, saranno pure forti, ma non abbastanza da affrontare le avversità di un campionato. Figuriamoci di un gruppone smaliziato come quello per la Champions.