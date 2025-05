I rimpianti vanno meritati, la Juventus di quest'anno non ha nemmeno quelli

Redazione Calciomercato

Di chi è la colpa? Diche sbaglia a porta vuota? Delle verticalizzazioni errate da giocatori che teoricamente hanno quella giocata nelle corde? Della prudenza di Tudor, che sceglie un 3-5-2 conservativo e non libera Conceiçao in quegli spazi?Di chi è la colpa? Qualcuno risponda. Qualcuno ne parli. Qualcuno chiarisca. Perché a sentire i protagonisti - cioè, quelli che parlano -, sembra che tutto stia andando a gonfie vele e in direzione Champions League. Invece no: c'è bagarre , e nella bagarre bisogna tirare fuori la personalità, e la personalità non è un tratto distintivo di questa squadra, che ancora una volta deve piegarsi alla legge del più intenso.

Un punto d'oro, se vediamo la reazione del Bologna. Due punti in meno se consideriamo le occasioni che pure ha avuto la Juve, l'ultima con l'esterno portoghese, immagine - e lo scrive perfettamente qui Benedetta Panzeri, inviata - di una stagione in cui si è capito meno di zero e sotto tutti i punti di vista. Alberto ha avuto una chance più grande di sé: l'ha sprecata. Non c'erano margini per diventare eroe di giornata.Ma il punto non è prendersela con Costa, o con Kolo Muani, o con Veiga che non accorcia e Cambiaso che sembra suo cugino.La Champions League è ancora alla portata, ma raggiungerla sarebbe un miracolo. Lo avevamo scritto una settimana fa, tocca ribadirlo con più forza ora, pure davanti ai sorrisi di mister Igor, contento soprattutto perché la squadra ha giocato come voleva lui e perché in fondo con le sue idee - e grazie a un paio di sue intuizioni - la squadra non ha perso.Ma ci si può accontentare di tutto ciò? No, ovviamente. E qualcuno risponderà di un'annata storta, brutta e cattiva?