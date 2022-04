di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Qualche istante fa l'allenatore della Juventus, Max Allegri, ha analizzato quella che sarà la super sfida di domani sera contro l'Inter nella consueta conferenza stampa di presentazione al match. In palio non ci saranno solo i 3 punti ma anche il terzo posto in classifica considerando la distanza tra le due squadre. Diversi i temi trattati dall'allenatore livornese: dalla situazione infortuni, passando per le scelte in attacco fino alla definitiva decisione di interrompere i rapporti con Paulo Dybala.



E' tutto raccontato nel video del nostro inviato all'Allianz Stadium Cristiano Corbo che, troverete qui di seguito.