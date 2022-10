Share







di Cristiano Corbo, inviato alla Continassa

Poco dopo le 17 la Juventus ha lasciato l'aeroporto di Caselle per dirigersi in direzione JHotel, in zona Continassa. ha inizio oggi, dunque, il ritiro della Juventus dopo la disfatta in Champions League e i risultati deludenti della prima parte di stagione.



Le ultime, sull'inizio del ritiro e le finalità della decisione, le racconta Cristiano Corbo direttamente dalla Continassa.