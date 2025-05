Coppola nel mirino della Juventus: quanto costa e perché piace tanto

Getty Images

Coppola-Juventus, la situazione

Tra i fascicoli ancora aperti dallo scorso gennaio sul tavolo della Juventus , ce n’è uno che non è stato accantonato e che potrebbe tornare di attualità in vista dell'imminente sessione di calciomercato: quello riguardante. Il difensore centrale classe 2003, attualmente in forza all’Hellas Verona, era tra i profili seguiti in inverno, quando la Vecchia Signora scelse invece di puntare su Lloyd Kelly per rinforzare il reparto arretrato.Al di là dei risultati sul campo, la linea seguita era chiara: privilegiare un giocatore con esperienza internazionale piuttosto che un giovane in fase di crescita. Ma non si è trattato di un giudizio negativo su Coppola. Anzi, il suo nome continua a restare sotto osservazione. Non solo perché piace tecnicamente, ma anche per via dei buoni rapporti con l’Hellas Verona. Secondo L’Arena, l’operazione potrebbe chiudersi intorno ai, richiamando alla memoria l’affare che portò Juan Cabal in bianconero circa un anno fa.

Perché piace alla Juventus

Cosa rende interessante Diego Coppola? Innanzitutto, l’età e la nazionalità: giovane e italiano, proprio come la Juventus vorrebbe che fosse l’ossatura futura della squadra. Ma c’è di più: un fisico solido che lo rende prezioso nei calci piazzati – una delle criticità emerse nella difesa bianconera di questa stagione –, un piede sinistro pulito utile nella costruzione dal basso e la versatilità tattica, che gli permette di giocare sia in una linea a tre che a quattro.