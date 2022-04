Al termine del derby perso contro la Juve Primavera, l'allenatore del Torino Federico Coppitelli ha rilasciato delle dichiarazioni su quanto accaduto in campo, ritenendo eccessiva e assurda l'espulsione rifilata ad Anton.



SUL ROSSO - 'C'è la leggerezza di Garbett e di Anton, ma nel momento del contatto c'era N'Guessan attaccato. Ci sentiamo penalizzati. Io ho preso 3 giornate per essere uscito da area tecnica, Akhalaia per un calcetto. Sono allibito. Non riesco a capire. L'episodio è pesante. Erano 2 contro 1, la palla era in contatto, era contesa, non c'era occasione da gol. Non c'erano i criteri per l'espulsione'.



SULLA GARA - 'Il primo tempo è stato ottimo. Non so in quanti hanno fatto la partita qui come noi, al di là del risultato. Fino all'espulsione ho visto la perfezione. Il risultato però la fa dimenticare. Spiace perché ad armi pari è stata una partita dominata. La prestazione è stata buona, ma in generale difficilmente l'abbiamo sbagliata in stagione. Nel secondo tempo abbiamo avuto varie occasioni. Uno in meno però era difficile prendere il loro giocatore tra le linee. Era difficile salire perché avremmo dato spazio alle loro individualità'.