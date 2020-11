1









Nel 1976 la Juventus affrontava per la prima volta nella storia in gare ufficiali il Manchester United. Era il secondo turno di Coppa Uefa e la squadra di mister Trapattoni perdeva per 1-0 la gara d'andata all'Old Trafford. Il 3 novembre si gioca il ritorno, al Comunale. Nel primo tempo Roberto Boninsegna pareggia i conti su assist di Tardelli. Nella ripresa lo stesso Boninsegna firma la doppietta con una correzione di tacco sotto misura. Nel finale un Romeo Benetti di numero 10 vestito scaraventa in rete il 3-0. Quella cavalcata europea si concluse con la vittoria nel maggio '77 nella finale contro l'Athletic Bilbao.