1









Women, Roma-Juve, semifinale d'andata di Coppa Italia: segui il live sul nostro sito



95’ – Finisce 2-1 per la Roma l’andata di semifinale di Coppa Italia Women! Le bianconere dovranno dunque ribaltare il risultato nella sfida di ritorno



88’ – Vantaggio al fotofinish della Roma! Serturini controlla in area di rigore, si accentra scartando Boattin e calcia in porta. Giuliani respinge, ma Thomas è lesta nel raccogliere la respinta e battere in rete



74' Roma vicinissimo al 2-1! Giuliani sbaglia l'uscita emette il pallone sui piedi di Serturini, che con uno scavetto batte a botta sicuro. Miracolosa Sembrant, che salva sulla linea



68' – Girelli a terra, dolorante, per una ginocchiata sulla schiena. Staff in campo per soccorrerla



57’ – Bonansea non ce la fa, entra Zamanian



56' - Cernoia prova il tap-in ma Erzen salva le giallorosso. Parte tutto dall'assist di Hurtig per Caruso, che trova la respinta del portiere sul suo tiro; Cernoia si avventa sul pallone e sfiora il vantaggio.



49' Arriva il pareggio di Hurtig! La bianconera sfrutta un rimpallo e la mette dentro su cross di Bonansea.



INTERVALLO: Roma padrona del campo, è un dominio giallorosso con la Juventus poco cinica e concreta.



25' – Giallo per Caruso per un fallo su Andressa.



15' - Risposta bianconera con Pedersen che calcia sul fondo da da posizione defilata.



1' - Giallorosse subito in vantaggio: Lazaro serve Seturini che infila Giuliani.



ROMA-JUVE: LE FORMAZIONI UFFICIALI



Roma: (4-2-3-1): Ceasar; Erzen, Swaby, Linari, Soffia; Giugliano, Bernauer; Thomas, Andressa, Serturini; Lazaro. A disp.: Baldi, Pipitone, Corrado, Pettenuzzo, Battistini, Ciccotti, Severini, Corelli, Massa, Bonfantini, Banusic.

Juventus (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Salvai, Sembrant, Boattin; Caruso, Pedersen, Cernoia; Maria Alves, Girelli, Hurtig. A disp.:Bacic, Giordano, Lundorf, Caiazzo, Rosucci, Galli, Zamanian, Staskova, Bonansea