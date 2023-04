Ora o mai più. Lagiocherà questa sera a Vicenza contro i padroni di casa: in palio, la Coppa Italia di Serie C. I bianconeri partono dal 2-1 subito in casa contro i biancorossi: dovranno vincere con due gol di scarto per portare a casa il trofeo.51' - Che occasione per Sekulov! Innescato da Barbieri sulla destra, Sekulov arriva in corsa ma non chiude sul secondo palo.45' - Inizia il secondo tempo.45' - 4 minuti di recupero.28' - Buono sviluppo da parte della Juve. Soulé trova Iling, che calcia: para Iacobucci.14' - Occasionissima Juve: cross teso di Sekulov, con Iacobucci che la legge male e buca l'intervento. Da Graca non arriva.12' - Prova Barbieri dal limite dell'area: palla debole e fuori.7' - Buona giocata del Vicenza, che si fa vedere. Stoppa prova a trovare il jolly tra le linee, bravo Poli a chiudere.1' - Subito un segnale: ecco Sekulov, che calcia sulla sponda di Da Graca. Palla di poco fuori.1' - Calcio d'inizioIacobucci; Valletti, Pasini, Cappelletti, Bellich; Zonta, Greco; Dalmonte, Stoppa, Begic, Ferrari. All. ThomassenDaffara; Riccio, Poli, Huijsen; Barbieri, Sersanti, Barrenechea, Iling-Junior; Soulé, Sekulov; Da Graca. All. Brambilla