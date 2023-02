Domani sera la Juventus riceverà la Lazio all'Allianz Stadium, in quelli che saranno i quarti di finale della Coppa Italia. In attesa di conoscere le formazioni ufficiali delle due squadre, ecco quella che potrebbe schierare Maurizio Sarri al ritorno nel suo ex stadio.LAZIO (4-3-3) - Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.