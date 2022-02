C'è grande attesa a Firenze per la semifinale d'andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus in programma mercoledì 2 marzo: sarà la prima da avversario di Dusan Vlahovic, dopo il trasferimento dello scorso gennaio - vissuto dal popolo fiorentino come un tradimento. Come riportato dal Corriere dello Sport, al Franchi ci sarà il pubblico delle grandi occasioni con 33 mila spettatori presenti compresi gli abbonati.