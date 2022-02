Le semifinali di Coppa Italia si giocheranno con partite di andata e ritorno per le quali resta in vigore la regola del gol in trasferta che vale doppio, cancellata dalla Uefa per tutte le sue competizioni a partire da questa stagione (e sarà così nelle tre Coppe la settimana prossima).



Ecco le date ufficiali:



Martedì 1 marzo 2022 (21.00) Milan-Inter, Canale 5

Mercoledì 2 marzo 2022 (21.00) Fiorentina-Juve, Canale 5