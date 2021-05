Il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, scagliandosi contro la nuova composizione della Coppa Italia: "Mi vergogno di quello che hanno fatto alla Coppa Italia, già non interessava a nessuno, adesso che giocheranno solo squadre di Serie A e B sarà ancora peggio. Se pensiamo che la Coppa d'Inghilterra è aperta ai club di tutte le categorie… Il calcio è inclusione, non esclusione".



SU SARRI – “Sarri a Napoli? A me continuano a soffiarmi nell'orecchio un futuro in rossonero, lo stesso Sarri avrebbe confessato che gli piacevano molto Milan e Roma".