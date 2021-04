La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus in programma il prossimo 19 maggio si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove di solito gioca le partite interne il Sassuolo di De Zerbi. Ad annunciarlo è stata la Lega Serie A attraverso un comunicato ufficiale. A commentare la scelta è stato l'ad della Lega Luigi De Siervo: "Siamo molto contenti di questa decisione presa dal Consiglio di Lega per la sede della finale di Coppa Italia. E' una gara che promette spettacolo ed emozioni per milioni di italiani che la guarderanno in prima serata su Rai 1 e per tutti gli appassionati che la potranno vedere in più di 200 Paesi in tutto il mondo".