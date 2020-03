Ieri sera il Prefetto di Torino ha rinviato Juve-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, a data da destinarsi. Questa mattina è arrivata l'ufficialità del rinvio anche dell'altra semifinale di Coppa, Napoli-Inter, inizialmente prevista per domani sera al San Paolo alle ore 20.45. A causa dell'emergenza coronavirus il Governo, di concerto con la Prefettura, ha preferito non riunire un numero alto di persone nello stesso stadio. La direttiva segue l'indicazione del comitato scientifico chiamato dal Premier Conte, che ha suggerito la sospensione delle manifestazioni che prevedono per l'appunto l'assembramento di un numero elevato di persone, come ad esempio le partite di calcio. Per la Serie A le indiscrezioni parlano di possibili partite a porte chiuse per un mese.