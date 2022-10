Udinese-Monza era la sfida tra due squadre che hanno una distanza di 11 punti in classifica in A. Ma tutta questa differenza non si è vista.Apre le marcature Valoti, poi il pari di Perez nella ripresa, che in pochi minuti ribalta tutto con una doppietta. Al 70' Molina fa 2-2, mentre pochi minuti dopo il gol da ariete di Petagna fissa il punteggio sul 3-2 finale.