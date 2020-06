La notizia era già circolata, ma ora è diventata ufficiale e con essa anche l'orario della gara. E' stata, infatti, la Rai a svelare gli orari delle semifinali di Coppa Italia, Juventus-Milan venerdì 12 e Napoli-Inter sabato giugno. Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta sulla tv nazionale, che comunica che il fischio d'inizio delle due partite è fissato alle 21.00.

La Juve si prepara dunque per il primo impegno, in cui si gioca già l'accesso alla finale di Coppa Italia, prevista per il 17 giugno. Il primo trofeo dei tre che i bianconeri hanno come obiettivo.