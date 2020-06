Venerdì è il giorno della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juve e Milan che si sfideranno all'Allianz Stadium. Tra i bianconeri ci sono tre diffidati che rischiano di saltare l'atto finale se ammoniti. Si tratta di Matuidi, Ramsey e Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino, tuttavia, dovrebbe saltare la semifinale contro i rossoneri a causa di un infortunio e anche per la finale del 17 giugno in programma a Roma resta in forte dubbio.