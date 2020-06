"Non faccio polemiche ma che mi dicano almeno se devo portare la squadra a Napoli il 13 giugno", secondo Il Giornale, sono queste le parole pronunciate in Lega da Beppe Marotta che ieri ha avuto la conferma dei no da parte di Il regolamento parla di alternanza nelle partite e lo scorso gennaio furono azzurri e nerazzurri a giocare per primi. Marotta avrebbe voluto giocare un giorno prima per evitare un tour de forse di potenziali tre partite in otto giorni.