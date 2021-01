Senza Lukaku e Hakimi, con la voglia di stupire ma anche con la consapevolezza che la gara di campionato non si ripeterà così facilmente. L'Inter, Spal permettendo, ritrova la Juventus in Coppa Italia e adesso i favori del pronostico potrebbero girare dall'altra parte. Almeno secondo i social, scatenati dopo un derby bellissimo e pesantissimo, che ha sancito un risultato non scontato per Antonio Conte e i suoi ragazzi.



La voglia di rivalsa, da parte dei supporters bianconeri, è davvero tanta. E se i più scaramantici aspettano la partita di domani sera con la Spal, c'è chi si porta avanti: 'Adesso il calendario non sarà semplice'. Ma non lo sarebbe stato neanche con il Milan. Se c'è una squadra abituata a questi tour de force, è proprio la Juventus. Che studia la vendetta perfetta.



Leggi i commenti nella gallery dedicata.