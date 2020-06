Gigi Buffon è stato nettamente il migliore in campo della Juventus contro il Napoli. Come scrive La Gazzetta dello Sport "Gigi Buffon è l’unico che l’avrebbe davvero meritata. A 42 anni ha salvato su Demme e Insigne nel primo tempo, su Politano nel secondo, su Maksimovic ed Elmas nel recupero. Coerente con il personaggio, per 90 minuti è stato l’uomo della Coppa Italia. Era arrivato a Roma con l’idea di raggiungere Roberto Mancini e diventare il calciatore numero uno nella storia per vittorie, se n’è andato ripensando a Meret che respinge Dybala".