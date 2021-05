1









Il pubblico al Mapei Stadium per Atalanta-Juve potrà "violare" il coprifuoco attuale questa sera. Un’ordinanza firmata in via eccezionale dal Ministro della Salute allo scopo di evitare assembramenti. Lo riporta Sportface, che spiega come i 4300 presenti potranno beneficiare del coprifuoco a mezzanotte, in luogo delle ore 23 (nuovo orario limite imposto dal coprifuoco).



Una decisione inevitabile volta a «consentire il regolare deflusso del pubblico ed evitare la formazione di assembramenti nei punti di uscita dallo stadio», ha fatto sapere la Lega Serie A.