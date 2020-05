E' uno dei temi ancora da risolvere: quando verranno giocate le semifinali di Coppa Italia? Solo una cosa, al momento, è certa: la finale verrà giocata il 17 giugno a Roma, alla presenza del presidente Mattarella. Per le semifinali Juve, Inter e Milan spingono per anticiparle: una richiesta che, secondo quanto riferito da Tv Luna, il governo sarebbe pronto ad accogliere. In quel caso, quindi, Juve-Milan si giocherebbe il 12 giugno, Napoli-Inter in campo un giorno dopo, il 13. Il campionato invece ripartirà con i recuperi della 25esima giornata il 20 giugno.