La Juventus Under 23 si gioca il primo trofeo della stagione. La squadra di Fabio Pecchia sfiderà la Ternana nella finale di Coppa Italia di Serie C in programma sabato 27 allo stadio Manuzzi di Cesena. Calcio d'inizio alle ore 20.45 e diretta tv su Rai Sport. Ilbianconero.com seguirà in diretta la partita con il live testuale, seguito da interviste, approfondimenti e pagelle. I bianconeri sono partiti nella mattinata di venerdì da Vinovo e si giocano il primo trofeo della stagione e della loro giovane storia.